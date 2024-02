Дженнифер Лопес выступила на известном шоу в топе от украинского бренда: непревзойденный образ

54-летняя знаменитость сияла в наряде от Frolov в американской передаче Saturday Night Live. Это одно из самых популярных шоу в США.

Суперзвезда поп-музыки Дженнифер Лопес в четвертый раз стала музыкальной гостьей на скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире". На этот раз она презентовала свой новый трек Can't Get Enough из альбома This Is Me... Now.

Образ Джей Ло

Для нескольких выступлений поп-дива выбрала 2 разноплановых образа, в одном из которых был белый бра в виде укороченной рубашки от украинского дизайнера Ивана Фролова. Стильный верх певица соединила со штанами с высокой посадкой и разрезами, а также с укороченным жакетом.

На сайте Frolov такой топ стоит 24 360 гривен.



Топ-рубашка от Frolov / Фото с сайта бренда

Новый сингл Can't Get Enough

Этот трек входит в первый за 10 лет альбом Лопес. Клип на него снимала известный режиссер из Украины Таню Муиньо. Одесситка работала вместе с Кэти Перри, Гарри Стайлс, Бритни Спирс, Элтон Джон, The Weeknd, Ленни Кравиц и Cardi B.

В видеоработе Can't Get Enough Джей Ло выглядит безупречно – прогуливается по улицам Нью-Йорка в коротком жакете и юбке, танцует на высоких каблуках, а еще соблазнительно принимает душ.

Но есть и другое видео, посвященное выходу альбома – фильм This Is Me... Now. В нем артистка предстала в белом корсетном платье с вырезами в форме сердец. И создал это яркое платье, конечно, тоже Иван Фролов.

Наряд Лопес от другого украинского бренда

В начале года папарацци зафиксировали момент, когда звезда гуляла по берегу на Карибах в белоснежном бикини от SWIM BY DI. И это не единственная их модель купальников, которая полюбилась артистке.