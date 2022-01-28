Дженнифер Лопес удивила сеть выходом в клетчатом образе с ног до головы

Американская исполнительница Дженнифер Лопес показывает в сети свою любовь к клетчатым нарядам. Знаменитость примерила новый аутфит, который полностью состоит из вещей в клетку.

В личном инстаграм-профиле со 190-миллионной аудиторией Дженнифер Лопес показала поклонникам новый образ. Ранее певица демонстрировала на себе пальто и юбку в клетку, а теперь оделась в клетчатый красный принт с ног до головы.

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Образ Дженнифер Лопес

Певица примерила на себе уютный теплый свитер с блестками. На низ Джей Ло надела широкие клетчатые брюки и сапоги с острым носком и золотыми каблуками.

Ее аутфит дополнила сумка в красную клетку с черной кожаной вставкой и красными помпонами на ручке.

Актриса распустила волосы, а на лицо нанесла эффектный макияж акцентом на малиновую помаду. Знаменитость завершила необычный аутфит минималистичными серьгами, цепочкой с кулоном и золотистыми браслетами с часами.



Клетчатый образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Клетчатый образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Клетчатый образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы