В особистому інстаграм-профілі зі 190-мільйонною аудиторією Дженніфер Лопес показала прихильникам новий образ. Раніше співачка демонструвала на собі пальто і спідницю в клітинку, а тепер одягнулася в картатий червоний принт з ніг до голови.

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Образ Дженніфер Лопес

Співачка приміряла на собі затишний теплий светр з блискітками. На низ Джей Ло одягнула широкі картаті штани та чоботи з гострим носком та золотими підборами.

Її аутфіт доповнила сумка в червону клітинку з чорною шкіряною вставкою та червоними бомбонами на ручці.

Акторка розпустила волосся, а на обличчя нанесла ефектний макіяж акцентом на малинову помаду. Знаменитість довершила незвичний аутфіт мінімалістичними сережками, ланцюжком з кулоном та золотистими браслетами з годинником.



Картатий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Картатий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Картатий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки