Дженнифер Лопес в роскошном платье от бренда Elie Saab вышла на сцену: удивительный образ

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес выступила на сцене с Малумой. Звезда надела роскошное платье от ливанского бренда Elie Saab.

52-летняя исполнительница активно готовит поклонников к премьере ее нового фильма "Первый встречный", в котором играет главную роль с музыкантом Малумой и Оуэном Уилсоном, сообщает 24 канал.

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Накануне выхода ленты Джей Ло записала альбом "Marry Me". На специальном ивенте, посвященном премьере фильма, артистка устроила для гостей небольшой частный концерт. Она исполняла песни сольно, а также в паре с 28-летним колумбийским певцом Малумой.

Знаменитость выбрала для выступления изумительное платье из новой коллекции ливанского бренда Elie Saab. Джей Ло надела роскошный наряд из сезона весна-лето 2022.



Кутюрное платье представлено на Неделе моды / Фото из Vogue

Певица снова выбрала "голое" платье, созданное из прозрачной телесной ткани. Изделие украшено глубоким разрезом, позволяя смелым обладательницам наряда похвастаться пышным бюстом.

Дизайнер украсил рукава и низ платья длинной бахромой из серебристых нитей, которые декорированы жемчужинами, пайетками и серебристым бисером. Образ знаменитости был дополнен браслетами и перстнем с массивным камнем.



Волшебный образ Джей Ло / Фото из Elle



Волшебный образ Джей Ло / Фото из Elle