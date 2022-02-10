52-річна виконавиця активно готує прихильників до прем’єри її нового фільму "Одружись зі мною", в якому грає головну роль з музикантом Малумою та Овеном Вілсоном, повідомляє 24 канал.

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Напередодні виходу стрічки, Джей Ло записала альбом "Marry Me". На спеціальному івенті, що присвячений прем’єрі фільму, артистка влаштувала для гостей невеликий приватний концерт. Вона виконувала пісні сольно, а також в парі з 28-річним колумбійським співаком Малумою.

Знаменитість обрала для виступу розкішну сукню з нової колекції ліванського бренду Elie Saab. Джей Ло одягнула розкішне плаття з сезону весна – літо 2022.



Кутюрна сукня представлена на Тижні моди / Фото з Vogue

Співачка знову обрала "голу" сукню, що створена з прозорої тілесної тканини. Виріб оздоблений глибоким розрізом, дозволяючи сміливим власницям сукні похизуватися пишним бюстом.

Дизайнер оздобив рукави та низ плаття довгою бахромою зі сріблястих ниток, які декоровані перлинами, паєтками та сріблястим бісером. Образ знаменитості був доповнений браслетами та перснем з масивним каменем.



Чарівний образ Джей Ло / Фото з Elle



Чарівний образ Джей Ло / Фото з Elle