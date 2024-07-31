Дженнифер Лопес вышла в свет в белом жакете и широких джинсах: роскошный образ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный выход. Знаменитость привлекла к себе внимание роскошным образом.

Звезда обожает топы, жакеты и широкие брюки или джинсы, поэтому показала, как удачно скомбинировать эти вещи между собой. Кроме того, Дженнифер Лопес невысокого роста, поэтому дополняет свои аутфиты обувью на каблуках, которая значительно удлиняет силуэт и добавляет несколько дополнительных сантиметров.

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Стильный look Дженнифер Лопес

Для прогулки по Манхэттену актриса выбрала короткий белый топ на тонких бретельках, который сочетала с широкими синими джинсами. На верх Джей Ло решила выбрать жакет оверсайз белого цвета с интересными разрезами на рукавах.

Как всегда, ее аутфит дополняли босоножки на высоком каблуке. На этот раз актриса выбрала для себя обувь бежевого цвета. Красавица зачесала волосы в пучок и надела коричневые солнцезащитные очки из моды нулевых.

Новый выход Дженнифер Лопес дополнила черной лакированной сумкой из крокодиловой кожи от бренда Hermès Birkin. В коллекции певицы есть множество сумок разных цветов и размеров от люксовой марки. Именно сумками Hermès Дженнифер дополняет свои образы.



Эффектный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Недавно Дженнифер Лопес устроила грандиозную вечеринку в стиле "Бриджертонов" на свое 55-летие. На празднике были бальные танцы, оркестр, торт и песни из сериала. Актриса имела пышное золотистое платье и помпезную прическу.