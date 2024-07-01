Как интересно носить белую рубашку и брюки летом: роскошный образ показывает Дженнифер Лопес

Актриса и певица Дженнифер Лопес обожает эффектные и изысканные образы, поэтому часто появляется перед своей аудиторией в обуви на каблуках. На этот раз знаменитость надела балетки на плоской подошве и продемонстрировала офисный аутфит.

В последнее время Дженнифер Лопес появляется наедине без сопровождения мужа Бена Аффлека. Звездные супруги пока не сделали ни одного официального заявления, впрочем, вероятно, пара таки не вместе. На фоне последних событий Джей Ло появляется на публике не совсем радостной, однако не перестает примерять на себе интересные наряды.

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Новый образ Дженнифер Лопес

Актриса попала под прицелы папарацци в Лос-Анджелесе в деловом аутфите. Джей Ло надела белую рубашку от Christian Dior классического кроя, подкатив в ней рукава.

На низ она надела темно-синие брюки в тонкую полоску с высокой посадкой, которые были скроены на талии так, чтобы создать складки на штанах. Свой редкий выход поклонница каблуков довершила черными атласными балетками, которые выглядели как пуанты. Обувь имела квадратный носок, маленький бант с жемчужинкой и атласные ленты, которые актриса перевязала на ноге.

Дженнифер зачесала волосы в пучок, надела любимые серьги-кольца и дополнила look черными солнцезащитными очками. Она также вышла в свет с любимой сумкой Birkin с тиснением крокодиловой кожи черного цвета. Иностранные СМИ пишут, что это одна из самых дорогих сумок в ее коллекции. Образ Джей Ло довершила кольцом от Бена Аффлека, которое она до сих пор не снимает.



Классический образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Повторить классический образ за певицей достаточно просто. Стоит лишь примерить на себе белую рубашку и совместить ее с классическими палаццо черного или белого цвета или же выбрать брюки с тонкими полосками, которые в этом сезоне очень популярны.