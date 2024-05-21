Без Бена Аффлека: Дженнифер Лопес появилась в Каннах в безупречном образе
Многие иностранные издания все активнее обсуждают вероятный развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На Каннском кинофестивале актриса только подогрела слухи, поскольку появилась наедине. Но какие бы перипетии ни были в жизни Джей Ло, она, как всегда, выглядела роскошно.
Пока звездные супруги никак не комментируют разрыв отношений, однако инсайдеры, которые близки к окружению пары, отмечают, что Бен Аффлек жалуется на постоянный контроль со стороны Дженнифер и даже выехал из их общего дома.
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Несмотря на вероятные проблемы в личной жизни, Дженнифер Лопес не пропускает важных событий и уже очаровала публику своим выходом в Каннах.
Образ Дженнифер Лопес на Каннском кинофестивале
Актриса посетила премьеру боевика "Атлас" от режиссера Брэда Пейтона. Именно в этом фильме звезда сыграла главную роль. Для стильного выхода Дженнифер Лопес выбрала черно-белый комплект, состоящий из топа и длинной юбки.
Верх аутфита был как укороченный корсет с открытыми плечами, однако скрывал зону декольте. А вот юбки на высокой посадке в длине макси напоминала популярный ранее фасон рыбьего хвоста с дополнительным наслоением ткани на самом подоле.
Актриса обожает бриллианты, поэтому усовершенствовала свой look с помощью массивных сережек, колье и колец с бриллиантами. Стилисты собрали волосы Дженнифер в высокий пучок, а визажисты сделали эффектный макияж. Довершил образ звезды черный клатч в виде овала.
Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- Jerry Heil на красной дорожке появилась в наряде и прическе, который в сети уже сравнивают с образом британской культовой актрисы Одри Хепберн.
- Белла Хадид появилась в Каннах в прозрачном бежевом платье от Saint Laurent, которое полностью обнажило ее грудь.
- Деми Мур впервые за 27 лет прилетела на Каннский кинофестиваль. За несколько дней она продемонстрировала роскошные платья-бюстье.