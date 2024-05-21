Без Бена Аффлека: Дженнифер Лопес появилась в Каннах в безупречном образе

Многие иностранные издания все активнее обсуждают вероятный развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На Каннском кинофестивале актриса только подогрела слухи, поскольку появилась наедине. Но какие бы перипетии ни были в жизни Джей Ло, она, как всегда, выглядела роскошно.

Пока звездные супруги никак не комментируют разрыв отношений, однако инсайдеры, которые близки к окружению пары, отмечают, что Бен Аффлек жалуется на постоянный контроль со стороны Дженнифер и даже выехал из их общего дома.

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Несмотря на вероятные проблемы в личной жизни, Дженнифер Лопес не пропускает важных событий и уже очаровала публику своим выходом в Каннах.

Образ Дженнифер Лопес на Каннском кинофестивале

Актриса посетила премьеру боевика "Атлас" от режиссера Брэда Пейтона. Именно в этом фильме звезда сыграла главную роль. Для стильного выхода Дженнифер Лопес выбрала черно-белый комплект, состоящий из топа и длинной юбки.

Верх аутфита был как укороченный корсет с открытыми плечами, однако скрывал зону декольте. А вот юбки на высокой посадке в длине макси напоминала популярный ранее фасон рыбьего хвоста с дополнительным наслоением ткани на самом подоле.

Актриса обожает бриллианты, поэтому усовершенствовала свой look с помощью массивных сережек, колье и колец с бриллиантами. Стилисты собрали волосы Дженнифер в высокий пучок, а визажисты сделали эффектный макияж. Довершил образ звезды черный клатч в виде овала.



Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Образы звезд на Каннском кинофестивале