Актриса присоединилась к команде фильма "Битлджюс" Тима Бертона, в котором сыграла одну из главных ролей. Премьеру фильма показали в первый день кинофестиваля.

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21-летняя актриса решила подобрать для себя яркий образ, который позволил бы всем обратить на нее внимание.

Дженна Ортега на Венецианском кинофестивале

Молодая и талантливая актриса вышла на красную дорожку в красном романтическом платье от бренда Christian Dior. Платье состояло из пышной фатиновой юбки и красивого топа на тонких бретельках в виде сердца. Что интересно, платье у актрисы было с обнаженной спиной, которую она радостно продемонстрировала фотографам.

Дженна Ортега является невысокого роста, поэтому дополнила образ обувью на каблуке от бренда Jimmy Choo. Волосы она собрала в пучок и довершила изысканный аутфит минималистичным колье., кольцами и браслетами.

Девушка любит яркие макияж., так что без эффектного мейка не обошлось и на этот раз. Визажисты накрасили веки темно-коричневыми тенями., а губы– яркая красная помада.



Дженна Ортега показала красивый образ / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Битлджюс" с Дженной Ортегой

Новый сиквел "Битлджюс" от режиссера Тима Бертона вышел спустя 36 лет после оригинала. Дженна сыграла роль дочери Лидии Дач, которую в оригинальном фильме сыграла Уайнона Райдер.

В фильме рассказывается история Битлджюса, духа умершего, который помогает молодым супругам из города, что переехало в новый дом. Его неловкие попытки помочь приводят к комическим ситуациям и неожиданным последствиям. В ролях умерших супругов сыграли Алек Болдвин и Джина Дэвис.