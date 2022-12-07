Звезда сериала "Венсдей" Дженна Ортега снялась в роскошной фотосессии: яркие фото

Главная героиня сериала "Венсдей" Дженна Ортега, играющая дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов стала мегапопулярной актрисой, к которой приковано внимание многих зрителей, посмотревших новый сериал от Netflix. Недавно знаменитость снялась для глянца Highsnobiety.

Комиксы Чарльза Аддамса об ужасной американской семье очаровали мир, начиная с маленькой экранизации в 1960-х годах и заканчивая двумя культовыми классическими фильмами 90-х. Последняя экранизация посвящена Венсдей Аддамс, которую Ортега играет в сериале "Венсдей".

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Дженна Ортега настолько полюбилась зрителям, что сериал уже просмотрело более 100 стран мира. В Украине "Венздей" занимает первое место среди англоязычных просмотров Netflix.

Зрители увлечены безупречной игрой 20-летней актрисы Дженны Ортеги, а также самой атмосферой проекта. Кроме того, поклонники просто удивлены танцем Венсдей, захватившим Tik Tok. Теперь его пытаются повторить тысячи людей со всего света.

К Дженне Ортеге сейчас приковано особое внимание, поэтому глянцы приглашают ее на фотосессии. Да, недавно знаменитость позировала для издания Highsnobiety.

Девушка предстала перед камерой фотографа в необычных образах, примерив платье Gucci и обувь CROCS. Стилисты сделали ей яркий макияж с акцентом на голубые тени на веках и красную губную помаду.



Стильные образы Дженны Ортеги / Фото с Highsnobiety

Дженна также позировала в комбинезоне PRISCAVERA и кожаной юбке COACH. Ее аутфит дополнял чокер и обувь от FERRAGAMO.



Стильные образы Дженны Ортеги / Фото с Highsnobiety

Латиноамериканская актриса также примерила на себе джинсовую куртку и кожаную юбку от DIESEL, рубашку и джинсы MIU MIU.



Стильные образы Дженны Ортеги / Фото с Highsnobiety



Стильные образы Дженны Ортеги / Фото с Highsnobiety