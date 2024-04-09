Джамала показала нежный образ на последних месяцах беременности: удивительные фото

Певица Джамала поразила поклонников красивым образом в платье от украинского бренда. Исполнительница сделала красивую фотосессию и подчеркнула свой округлый живот.

Победительница от Украины на Евровидении в 2016 году ждет появления третьего ребенка. Звезда уже воспитывает двух сыновей, поэтому уже в третий раз находится в особом состоянии. Джамала решила сделать фотосессию и продемонстрировала роскошный look.

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Образ Джамалы

Перед камерой звездного фотографа Владислава Томика певица предстала в профессиональной студии в красивом платье от дизайнера Лилии Литковской. Исполнительница выбрала для себя черное длинное платье с интересными рукавами, которые были дополнены вязаными элементами и бахромой.

Наряд певица дополнила черными туфлями на каблуках, красивым бежевым герданом с белыми жемчужинками и браслетами. Стилисты уложили волосы в легкие волны, а визажисты нанесли нежный макияж.

Этот период очень вдохновляющий для меня. Полна желания творить,

– написала Джамала в своем инстаграме.

Поклонники уже успели оценить фотографии певицы и отметили, что ей очень подходит беременность.

Что известно о семье Джамалы