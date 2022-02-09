Джамала очаровала нежным образом в блестящем платье с пайетками: яркие фото

Украинская певица Джамала похвасталась в сети новым образом. Знаменитость позировала перед камерами в эффектном блестящем платье с роскошной прической.

На своей инстаграм-странице Джамала опубликовала несколько кадров сделанных в студии в стильном образе. Если в реальной жизни певица предпочитает наряды в стиле кэжуал, то для выходов в свет звезда любит выбирать нежные и эпатажные образы.

Читайте также Жозефин Скривер ошеломила стильным образом в кожаном платье: модные фото

Джамала обожает экспериментировать с волосами, поэтому часто прибегает к интересным прическам. В последней публикации звезда продемонстрировала оригинальное плетение косичек.

Образ Джамалы

Исполнительница примерила стильное блестящее платье с пайетками. Платье с гиперболизированной линией плеча асимметрично разделено на два цвета-фиолетовый и кремовый.

К платью Джа подобрала туфли на каблуке серебристого оттенка. Ее look дополняли массивные перстни и серьги-змеи на ушах.

Визажисты сделали знаменитости эффектный макияж на лице. Ее веки сияли блестящими тенями, а пухлые губы подчеркнул коричневый блеск.

Особую изюминку в образе играет прическа певицы. Стилисты зачесали ей два высоких хвоста, на которых заплели несколько длинных косичек.



Эффектный образ Джамалы / Фото из инстаграма певицы



Эффектный образ Джамалы / Фото из инстаграма певицы



​Эффектный образ Джамалы / Фото из инстаграма певицы