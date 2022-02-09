На своїй інстаграм-сторінці Джамала опублікувала кілька кадрів зроблених у студії в стильному образі. Якщо у реальному житті співачка віддає перевагу вбранню у стилі кежуал, то для публічних виходів зірка любить обирати ніжні та епатажні образи.

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Джамала обожнює експериментувати з волоссям, тож часто вдається до цікавих зачісок. В останній публікації зірка продемонструвала оригінальне плетіння косичок.

Образ Джамали

Виконавиця приміряла стильну блискучу сукню з паєтками. Сукня з гіперболізованою лінією плеча асиметрично розділена на два кольори – фіолетовий та кремовий.

До сукні Джа підібрала туфлі на підборах сріблястого відтінку. Її look доповнювали масивні персні та сережки-змії на вухах.

Візажисти зробили знаменитості ефектний макіяж на обличчі. Її повіки сяяли блискучими тінями, а пухкі губи підкреслив коричневий блиск.

Особливу родзинку в образі відіграє зачіска співачки. Стилісти зачесали їй два високих хвости, на яких заплели кілька довгих косичок.



Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Джамали / Фото з інстаграму співачки