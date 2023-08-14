В красном платье: Джамала очаровала ярким свадебным образом – фото с мужем

Певица Джамала вместе с любимым Сеитом-Бекиром Сулеймановым побывала на свадьбе у друзей. Для торжества артистка выбрала яркое платье красного цвета.

Такой образ был очень ярким и одновременно чрезвычайно женственным. Так что артистка не только провела вечер в прекрасной компании, но и показала вариант аутфита, который может повторить каждая девушка.

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Образ Джамалы на свадьбе

Исполнительница предстала перед гостями в стильном длинном платье из плиссированной ткани яркого красного цвета. Соединила наряды с серебристыми босоножками на высоком каблуке. Довершили аутфит выразительные аксессуары – золотой клатч в виде кутьи и длинные серьги с камнями.

Волосы Джа уложила в локоны, а на лице сделала вечерний макияж в нюдовых оттенках.

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Поклонники певицы не обошли вниманием и в комментариях засыпали ее комплиментами.