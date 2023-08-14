Такой образ был очень ярким и одновременно чрезвычайно женственным. Так что артистка не только провела вечер в прекрасной компании, но и показала вариант аутфита, который может повторить каждая девушка.
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Образ Джамалы на свадьбе
Исполнительница предстала перед гостями в стильном длинном платье из плиссированной ткани яркого красного цвета. Соединила наряды с серебристыми босоножками на высоком каблуке. Довершили аутфит выразительные аксессуары – золотой клатч в виде кутьи и длинные серьги с камнями.
Волосы Джа уложила в локоны, а на лице сделала вечерний макияж в нюдовых оттенках.
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Поклонники певицы не обошли вниманием и в комментариях засыпали ее комплиментами.
- "Невероятная! Очень подходит красный! Королева наших сердец!"
- "Какая же вы красавица!"
- "Такая красивая!"
- "Вау, какие серьги! Невероятная!"