Такий образ був дуже яскравим і водночас надзвичайно жіночним. Тож артистка не лише провела вечір у прекрасній компанії, а й показала варіант аутфіту, який може повторити кожна дівчина.

Дивіться також Поєднала бікіні та штани з вишивкою: Дженніфер Лопес в ефектному образі на шопінгу в Італії

Образ Джамали на весіллі

Виконавиця постала перед гостями у стильній довгій сукні з плісированої тканини яскравого червоного кольору. Поєднала вбрання зі сріблястими босоніжками на високих підборах. Довершили аутфіт виразні аксесуари – золотий клатч у вигляді куті та довгі сережки з каміннями.

Волосся Джа вклала у локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж у нюдових відтінках.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Прихильники співачки не оминули допис увагою і в коментарях засипали її компліментами.