Такий образ був дуже яскравим і водночас надзвичайно жіночним. Тож артистка не лише провела вечір у прекрасній компанії, а й показала варіант аутфіту, який може повторити кожна дівчина.
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Образ Джамали на весіллі
Виконавиця постала перед гостями у стильній довгій сукні з плісированої тканини яскравого червоного кольору. Поєднала вбрання зі сріблястими босоніжками на високих підборах. Довершили аутфіт виразні аксесуари – золотий клатч у вигляді куті та довгі сережки з каміннями.
Волосся Джа вклала у локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж у нюдових відтінках.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Прихильники співачки не оминули допис увагою і в коментарях засипали її компліментами.
- "Неймовірна! Дуже личить червоний! Королева наших сердець!"
- "Яка ж ви красуня!"
- "Така вродлива!"
- "Вау, які сережки! Неймовірна!"