В 2019 году две украинки Дарья Шаповалова и Наталья Моденова создали в Лос-Анджелесе платформу диджитал-одежды Dress-X. Различные элементы гардероба можно примерить на себе только онлайн.

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После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Дарья и Наталья создали коллекцию сине-желтого наряда.

"Мы создали эту коллекцию как способ начать кампанию пожертвований в поддержку людей в Украине. Мы верим, что ни одна страна или национальность в мире не должны находиться в войне и конфликте. Мир – это наша величайшая добродетель, и цель человечества – объединиться, когда кому-то нужна помощь. Сила общества может творить чудеса. Объединимся и творим эти чудеса вместе", – говорится на сайте бренда.



Коллекция нарядов создана украинками / Cкриншот с сайта бренда

Девушки создали свитшот, в который одели Илона Маска, платье в форме сердца, в котором позировала Мадонна и многие другие стильные вещи.

На основном инстаграмм-аккаунте бренда Dress-X Дарья Шаповалова и Наталья Моденова заявили, что предлагают свою финансовую помощь и поддержку пострадавшим от российского военного вторжения в Украине.

Чтобы попросить помощь, нужно заполнить форму, размещенную в биографии профиля. Дизайнерки обещают прочитать каждую заявку и попытаются равномерно распределить деньги и помочь как можно большему числу людей.

На фотографии Наталья Моденова позировала в коротком синем платье с желтым верхом и длинным шлейфом с надписью Stand with Ulraine. Дарья Шаповалова сидела рядом на кресле в сине-желтом платье с рюшами.