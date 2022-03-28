В ночь с 27 на 28 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения призов американской киноакадемии Оскар.

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Зрители со всего мира, ожидавшие речь Владимира Зеленского, так ее и не увидели. Daily Mail сообщает , что у организаторов б ы ла видеозапись с обращением от команды Зеленского, впрочем, поддержали Украину лишь минутой молчания.

Возмущенной премией Оскар осталась украинская модель Алина Байкова. В своем инстаграмм-сторис она написала, что шокирована от того, что никто из победителей, выходивших забирать статуэтки, не упомянули о российском вторжении в Украину и цинично его проигнорировали.

Алина опубликовала видеообращение Джессики Честейн, получившей Оскар за лучшую женскую роль.

Украинская манекенщица высказала мнение, что, вероятно, их предупредили, чтобы не делать большого акцента на войне, которую начали российские оккупант ы .



Алина Байкова выразила возмущение по поводу Оскара-2022 / Фото с инстаграм-сторез

Продюсеры Оскара даже назвали войну "конфликтом, вторжением и ущербом", а в "минуты молчания" не упомянули Россию и не осудили ее агрессивные действия.

Милу Кунис, собравшую для Украины 35 миллионов долларов, даже раскритиковали в твиттере, ведь она очень скупо вспомнила об Украине.

Впрочем, стоит отметить, что Джейсон Момоа, Сэмюэль Лирой Джексон и Бенедикт Камбербетч на красной дорожке давая интервью вспомнили Украину. Одной из немногих знаменитостей на Оскаре стала ведущая Эми Шумер, заявившая на сцене, что "в Украине происходит геноцид".