В ніч з 27 на 28 березня у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії Оскар.

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Глядачі зі всього світу, які чекали на промову Володимира Зеленського, так її і не побачили. Daily Mail повідомляє, що організатори мали відеозапис зі зверненням від команди Зеленського, втім підтримали Україну лише хвилиною мовчання.

Обуреною від премії Оскар залишилася українська модель Аліна Байкова. У своєму інстаграм-сторіз вона написала, що шокована від того, що ніхто з переможців, які виходили забирати статуетки не згадали про російське вторгення в Україну та цинічно його проігнорували.

Аліна опублікувала відеозвернення Джессіки Честейн, яка отримала Оскар за найкращу жіночу роль.

Українська манекенниця висловила думку, що, ймовірно, їх попередили, аби не робити великого акценту на війні, яку розпочали російську окупанти.



Аліна Байкова висловила обурення щодо Оскара-2022 / Фото з інстаграм-сторіз

Продюсери Оскара навіть назвали війну "конфліктом, вторгненням та збитком", а у "хвилині мовчання" не згадали про Росію та не засудили її агресивні дії.

Мілу Куніс, яка зібрала для України 35 мільйонів доларів, навіть розкритикували у твіттері, адже вона дуже скупо згадала про Україну.

Втім варто зазначити, що Джейсон Момоа, Семюель Лірой Джексон та Бенедикт Камбербетч на червоній доріжці даючи інтерв’ю таки згадали Україну. Однією з небагатьох знаменитостей на Оскарі стала ведуча Емі Шумер, яка заявила на сцені, що "в Україні відбувається геноцид".

Нагадаємо, що голлівудський актор і режисер Шон Пенн заявив, що "розплавить" свій "Оскар", якщо організатори на дозволять Володимиру Зеленському віртуально виступити під час церемонії Оскара. Зараз актор перебуває у Львові. Його лагодійна організація надаватиме гуманітарну допомогу переселенцям на території Львівської області.