Донателла Версаче вышла на красную дорожку Met Gala в сине-желтом платье: стильное фото

Знаменитая итальянская дизайнерша Донателла Версаче вышла на красную дорожку бала Института костюма Met Gala в роскошном сине-желтом платье.

Мода на сине-желтый цвет заполонила весь мир. Сестра основателя бренда Versace Джанни Версаче пришла на светское мероприятие в платье из сине-желтых цветов. В основном знаменитости выбирают сочетание таких цветов в своем образе в знак солидарности с Украиной.

Илон Маск совершил редкий выход на Met Gala со своей мамой, которая поддерживает Украину

Донателли Версаче, вчера, 2 мая, исполнилось 67 лет, поэтому модная дизайнерша провела свой день рождения в кругу близких людей. Многие звезды пришли на событие в изделиях от Versace, поэтому модельер имела возможность лично увидеть реакцию гостей на ее творение.

Сама же дизайнер одела платье от собственного бренда. Вязаное изделие синего цвета на бретельках завершено корсетом и желтыми вставками. Донателла дополнила образ популярными туфлями на высоком каблуке и платформе от Versace. Для стильного общего образа модельерша выкрасила их в золотистый цвет.

Креативный директор Versace выпрямила длинные белые волосы и добавила несколько золотистых украшений по линии разделения. Она завершила выход синими серьгами и золотистым браслетом с перстнем. Кроме этого, дизайнер сделала макияж с сочетанием синих и желтых теней.

Мой Met Gala look для сегодняшнего вечера. Это платье с корсетом отделано джинсовыми деталями, цепочками, золотой кожей и покрыто кристаллами Swarovski. У меня была лучшая ночь и я так рада провести ее с таким количеством дорогих мне людей.

– написала Донателла Версаче.



Донателла Версаче в эффектном платье на Met Gala / Фото с Getty Images



Донателла Версаче в эффектном платье на Met Gala / Фото с Getty Images

Кто из знаменитостей надел сине-желтые наряды

В сине-желтых костюмах появилась знаменитая пара из Нью-Йорка Нельсон Тиберген и Изабель Шапю. Вышитое платье с сине-желтыми цветами надела испанская модница Бланка Миро, датская модница Каролин Далл. Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз создала парный образ из Эшли Парка. В сине-желтом свитере на фотоколе появилась французская актриса Селин Саллет.