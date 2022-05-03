Мода на синьо-жовті кольори заполонила увесь світ. Сестра засновника бренду Versace Джанні Версаче прийшла на світський захід у сукні з синьо-жовтих кольорів. Здебільшого, знаменитості обирають поєднання таких кольорів у своєму образі на знак солідарності з Україною.

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Донателлі Версаче, учора, 2 травня, виповнилося 67 років, тож модна дизайнерка провела свій день народження в колі близьких людей. Чимало зірок прийшли на подію у виробах від Versace, тому модельєрка мала можливість особисто побачити реакцію гостей на її творіння.

Сама ж дизайнерка одягнула сукню від власного бренду. В’язаний виріб синього кольору на брительках довершений корсетом та жовтими вставками. Донателла доповнила образ популярними туфлями на високих підборах та платформі від Versace. Для стильного загального образу модельєрка пофарбувала їх в золотистий колір.

Креативна директорка Versace випрямила довге біле волосся та додала кілька золотистих прикрас по лінії поділу. Вона довершила вихід синіми сережками та золотистим браслетом з перстнем. Окрім цього, дизайнерка зробила макіяж з поєднанням синіх та жовтих тіней.

Мій Met Gala look для сьогоднішнього вечора. Ця сукня з корсетом оброблена джинсовими деталями, ланцюжками, золотою шкірою та покрита кристалами Swarovski. У мене була найкраща ніч і я так рада провести її з такою кількістю дорогих мені людей,

– написала Донателла Версаче.



Донателла Версаче в ефектній сукні на Met Gala / Фото з Getty Images



Донателла Версаче в ефектній сукні на Met Gala / Фото з Getty Images

Хто зі знаменитостей одягнув синьо-жовте вбрання

У синьо-жовтих костюмах з’явилася знаменита пара з Нью-Йорка Нельсон Тіберген та Ізабель Шапю. Вишиту сукню з синьо-жовтими квітами одягнула іспанська модниця Бланка Міро, данська модниця Каролін Далл. Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз створила парний образ з Ешлі Парк. У синьо-жовтому светрі на фотоколі з’явилася французька акторка Селін Саллет.