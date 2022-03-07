Dodo Socks запустили коллекцию носков "К победе" и собрали 1 миллион гривен для армии

Магазин Dodo Socks принял участие в поддержке украинской армии. Все деньги за приобретенные носки отправляют защитникам, которые уже 12-й день защищают нас от российских кафиров.

Магазин Dodo Socks создал коллекцию носков "К победе!". Шесть пар носков представлены в разных цветах. Основой дизайна стали популярные выражения войны: "Русский корабель иди нахуй", "Бери семена в карман – будешь удобрением".

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Также есть носки с надписью "Слава ВСУ", "Паляница", "Горы в аду" с рецептом коктейля "Молотова".

Стоимость одной пары носков – 200 гривен, стоимость набора из 6 пар – 1000 гривен. Все вырученные деньги из приобретенных носков Dodo Socks отправляет на нужды армии.

На своей личной странице в инстаграмме они сообщили, что всего 3 дня собрали в поддержку украинской армии – более 1 миллиона гривен.

"1 100 000 гривен нам с вами удалось собрать всего за 3 дня в поддержку нашей армии. Все эти средства уже переданы в фонд "Вернись живым". А если вы тоже хотите присоединиться, еще несколько пар доступны к предпродаже на сайте. Напоминаем, что носки сейчас в процессе производства. Отправлять будем впоследствии, по мере их поступления. Спасибо всем кто присоединился. Слава Украине! Слава ВСУ!", - говорится в сообщении.