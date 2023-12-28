15-летняя дочь Кошевого примерила на себе взрослый образ: волшебные фото
Источник:Варвара Кошевая
Дочь худрука Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого снялась в фотосессии и поделилась результатом в своем инстаграмме. Девушка примерила элагантный образ, понравившийся ее подписчикам.
15-летняя Варвара имеет в своем инстаграмме почти 20 тысяч поклонников. За ней следят не только друзья и знакомые, но и фанаты отца, которым интересно наблюдать за жизнью девушки.
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Впрочем в ее инстаграмме нет много фотографий, девушка более активна в тик токе, снимая макияжи и lifestyle-видеоролики. Там за ней следит вдвое больше поклонников.
Образ Варшары Кошевой
Дочь шоумена совершила новые кадры в фотостудии. Она надела трикотажный костюм, состоявший из свитшота и широких брюк, а ее образ дополнили лакированные сапоги на каблуке.
Варвара вложила волосы в легкие волны, а на лице сделала заметный макияж, подчеркивавший ее красоту.
Фанаты сразу выразили удовлетворение от такой милой и красивой фотосъемки и написали несколько теплых слов в комментариях:
- "Изысканная";
- "Хорошенькая";
- "Богиня";
- "Модель".
Стильный образ в трикотажном костюме / Фото из инстаграмма Варвары Кошевой
Стильный образ в трикотажном костюме / Фото из инстаграмма Варвары Кошевой
Стильный образ в трикотажном костюме / Фото из инстаграмма Варвары Кошевой
Что известно о Варваре Кошевой
Девушка принимала участие в шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из членов жюри был ее отец. Тогда девочка выиграла 20 тысяч гривен.
Позже она приняла участие в шоу "Голос країни. Дети", однако в шоу не победила. Варвара даже попробовала свои силы в шоу повторно, впрочем, успехом это не увенчалось.