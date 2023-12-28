15-річна Варвара має у своєму інстаграмі майже 20 тисяч прихильників. За неї слідкують не лише друзі та знайомі, але й фанати її батька, яким цікаво спостерігати за життям дівчини.

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Втім у її інстаграмі немає багато світлин, дівчина більш активна у тік тоці, знімаючи макіяжі та lifestyle-відеоролики. Там за нею слідкує вдвічі більше прихильників.

Образ Варшари Кошової

Донька шоумена зробила нові кадри у фотостудії. Вона одягнула трикотажний костюм, який складався зі світшоту та широких штанів, а її образ доповнили лаковані чоботи на підборах.

Варвара вклала волосся у легенькі хвильки, а на обличчі зробила помітний макіяж, який підкреслював її вроду.

Фанати одразу висловили своє вдоволення від такої милої та красивої фотозйомки та написали кілька теплих слів у коментарях:

"Вишукана";

"Гарнесенька";

"Богиня";

"Модель".



Стильний образ в трикотажному костюмі / Фото з інстаграму Варвари Кошової



Стильний образ в трикотажному костюмі / Фото з інстаграму Варвари Кошової



Стильний образ в трикотажному костюмі / Фото з інстаграму Варвари Кошової

Що відомо про Варвару Кошову

Дівчина брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти", де одним з членів журі був її батько. Тоді дівчинка виграла 20 тисяч гривень.

Згодом вона взяла участь у шоу "Голос країни. Діти", однак у шоу не перемогла. Варвара навіть спробувала свої сили в шоу повторно, втім успіхом це не увінчалося.