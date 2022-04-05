Украинские бренды не только начали активно работать, чтобы поддерживать экономику нашей страны, но и выпускают одежду и обувь в сине-желтых цветах.

Читайте также Монстры, остановите убийства невинных людей – модель Эльза Госк осудила российских оккупантов

Так, украинский бренд Emmelie Delage выпустил в продажу белоснежные кроссовки с сине-желтыми шнуровками, с голубовато-желтыми кожаными и лакированными вставками и с крылатым изречением, которое приобрело популярность во время войны: "Добрый вечер, мы из Украины". Стоят кроссовки – 2700 гривен.

Мы разрабатываем коллекцию в поддержку Украины. Планируем распространять ее по всему миру, чтобы транслировать украинскую позицию, украинскую свободу и украинское единство,

– говорится в инстаграм-сообщении.

Кроме этого бренд призывает всех желающих, кто рисует или имеет идеи надписей или слоганов – приобщиться для создания новых вещей с патриотической тематикой.