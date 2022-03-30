"Добрый вечер, мы с Украины": 13 инстаграмм-магазинов одежды с крылатыми фразами войны

Инстаграм-магазины сейчас переполнены футболками и свитшотами с крылатыми фразами войны. Многие украинские онлайн-магазины быстро активизировались и создали множество стильных вещей по доступным ценам.

О тренде на сине-желтый наряд мы рассказывали уже много. Очевидно, что стилизация наших образов в сине-голубом с желто-золотыми цветами будет присутствовать в нашей модной базе цветов еще надолго.

Читайте также Made in Ukraine: 7 лучших выходов знаменитостей в вещах от украинских дизайнеров

Уже сотни лет сине-желтые цвета сопровождают украинцев в периоды трудностей, в эпоху расцвета национальной идеи и в борьбе за независимость, поэтому в сети вы можете найти много спортивных костюмов, футболок и аксессуаров в цветах украинского флага.

Впрочем, интернет-магазины предлагают широкий спектр товаров с фразами, которые стали крылатыми во время войны.

Особую популярность приобрели слова из трека "Добрый вечер, мы из Украины", которые стали ключевыми за время войны. Этой музыкой не только пестрят видеоролики в Tik Tok, но и именно с этих слов начинает свои обращения глава Николаевской ОГА, краш украинских девушек Виталий Ким, заменяя "Добрый вечер" на "Доброе утро" или день.

Паролем "Паляниця" наши защитники и все украинцы проверяли российских диверсантов и подозрительных лиц. Российским захватчикам это слово удается произнести крайне тяжело, в сети даже есть видео, где оккупант даже близко не может повторить разновидность украинского хлеба.

В серию нарядов, представленных инстаграм-магазинами, вошла футболка с банкой огурцов, которой киевлянка сбила вражеский дрон. Правда, впоследствии оказалось, что в консервации были помидоры. Иллюстрацией Алены Жук уже пестрит немало эффектных футболок.

А вот больше всего изделий в разных цветах от футболок до свитшотов вы найдете с крылатой фразой "Русский военный корабль, иди на***". О нем рассказывать вам не будем, эту фразу с первых дней войны знает каждый украинец. Скажем только, что автор этого изречения 31-летний украинский пограничник Роман Грибов вчера вернулся из плена домой на родную Черкасщину!

Украинские магазины носков предлагают всем желающим приобрести изделия с "Чернобаевкой", коктейлями Молотова и "Умиротворяющим быстрого действия" Алексеем Арестовичем, который также стал для женской аудитории в сети модным словом "крашем".

Также онлайн-магазины предлагают домашние тапки в сине-желтых цветах с гербом Украины, голубовато-желтые украшения из бисера и стильные изделия костюмов и сумок в цветах государственного флага Украины.