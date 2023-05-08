Невероятные длинные платья на выпускной 2023: подборка, которая вам понравится

В конце июня старшеклассники будут праздновать выпускной вечер, а это значит, что самое время девушкам подобрать для себя платье, в котором они будут сиять.

Выбирая платье на выпускной, важно опираться не только на трендовую и стильную модель, но и на хорошо "садящееся" платье по фигуре, пишет 24 канал.

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Каждая школьница готовится к своему первому выпускному вечеру особенно скрупулезно, так что ей приходится перебрать немало вариантов, прежде чем найти то, что ей больше визуально понравится.

Fashion 24 уже сделал подборку материалов с трендовыми платьями и обувью на выпускной вечер, так что вам точно есть из чего выбрать!

Теперь мы уделяем внимание длинным платьям, в которых вы будете выглядеть особенно волшебно. Какие платья длины макси актуальны в этом сезоне – смотрите в материале.

Из полупрозрачных тканей

Легкость и прозрачность продолжают наблюдаться в трендах на весенне-летний сезон. Платьев с прозрачными тканями каждый раз становится больше, поэтому они не обходят стороной эстетику платьев на выпускной. Обращайте внимание на невесомые однотонные платья и нежную сетку, которая поможет вам создать безупречный аутфит.



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

С разрезами

Платья с разрезами не теряют своей актуальности. Во-первых, они прекрасно смотрятся на стройной фигуре, а во-вторых, идеально подходят для теплого времени года. Самыми популярными платьями до сих пор остаются разрезы на талии.



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Со стразами по краю

Меган Фокс и Гейли Бибер примеряли на себе платья со стразами по краю. Выглядят такие платья очень изысканно и элегантно. Вдохновение можете искать в фасонах тех платьев, которые выбирали звезды, или выбрать то, что вам больше по душе.



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Платье на одно плечо

Эффектное платье на одно плечо отличается от других своей оригинальностью, особенно, если у него еще есть разрез на ноге. Такие платья часто выбирают на светские выходы звезды первой величины.



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Золотое платье

Платье цвета жидкого золота начинает набирать популярность. В таком золотом платье Кэти Перри выступила на коронационном концерте Чарльза ІІІ в Лондоне. Для выпускного вечера, вероятно, такое платье будет слишком фееричным, поэтому выбирайте более спокойные тона и более простые фасоны.



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Длинные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest