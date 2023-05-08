Обираючи сукню на випускний, важливо опиратися не лише на трендову та стильну модель, але й на плаття, яке добре "сідає" по фігурі, пише 24 канал.

До теми Блуза з бантом, сорочка і сукня: модні образи на випускний 2023

Кожна школярка готується до свого першого випускного вечора особливо скрупульозно, тож їй доводиться перебрати чимало варіантів, перш ніж знайти те, що їй найбільше візуально сподобається.

Fashion 24 вже зробив добірку матеріалів з трендовими сукнями та взуттям на випускний вечір, тож вам точно є з чого вибрати!

Тепер ми приділяємо увагу довгим сукням, в яких ви будете виглядати особливо чарівно. Які плаття довжини максі актуальні цього сезону – дивіться у матеріалі.

З напівпрозорих тканин

Легкість і прозорість продовжують простежуватися у трендах на весняно-літній сезон. Суконь з прозорими тканинами щоразу стає більше, тож вони не обходять стороною естетику суконь на випускний. Звертайте увагу на невагомі однотонні сукні та ніжну сітку, яка допоможе створити вам бездоганний аутфіт.



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

З розрізами

Сукні з розрізами не втрачають своєї актуальності. По-перше, вони чудово виглядають на стрункій фігурі, а по-друге, ідеально підходять для теплої пори року. Найпопулярнішими сукнями досі залишаються ті, які мають розрізи на талії.



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Зі стразами по краю

Меган Фокс та Гейлі Бібер приміряли на собі сукні зі стразами по краю. Виглядають такі плаття дуже вишукано та елегантно. Натхнення можете шукати у фасонах тих суконь, які обирали зірки, або ж обрати те, що вам більше до душі.



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Сукня на одне плече

Ефектна сукня на одне плече вирізняється з-поміж інших своєю оригінальністю, особливо, якщо у ній ще є розріз на нозі. Такі плаття часто обирають на світські виходи зірки першої величини.



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Золота сукня

Сукня кольору рідкого золота починає набирати популярності. У такій золотій сукні Кеті Перрі виступила на коронаційному концерті Чарльза ІІІ у Лондоні. Для випускного вечора, ймовірно, така сукня буде занадто феєричною, тож обирайте спокійніші тони та простіші фасони.



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Довгі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest