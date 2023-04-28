Каждая девочка с нетерпением ждет своего первого выпускного вечера, пишет 24 канал. В серии образов на выпускной вечер мы уже рассказали обо всех актуальных платьях и костюмах, впрочем, если вы все еще сомневаетесь, что именно вам одеть – советуем обратить внимание на новую подборку образов для выпускного вечера.

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Подбирать что-то на выпускной можно до бесконечности, поскольку разнообразие просто поражает. Но одиннадцатиклассницы подходят к этому вопросу очень ответственно и хотят, чтобы их образ был не только стильным, но и уникальным.

Выпускной вечер со дня на день все ближе, поэтому не тратьте попусту время и выбирайте для себя красивый наряд.

Акцентная блуза

Блуза с объемным бантом создаст элегатный образ и подарит хорошее настроение. Она красиво смотрится и лучше передает все нотки романтичности. Подбирайте к такой блузе юбку в тон из костюмной ткани или выбирайте твид. Обувь можете выбрать на танкетке или каблуке. Лучше всего к такой блузе будут подходить туфли в стиле Мэри Джейн.

Платье-рубашка

Такое платье позволяет создать сдержанный и в то же время эффектный образ. Всё зависит от фасона и ткани. От простых платьев на пуговицах свободного кроя советуем отказаться, а вот атласные платья с драпировкой и воротником будут выглядеть просто роскошно.



Модные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Модные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Летнее воздушное платье

Выпускной вечер не обязательно должен сопровождаться пышными платьями со шлейфом и блестками. Достаточно будет приобрести минималистическое платье, которое вы потом сможете носить целое лето.