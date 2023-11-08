Тренд сезона – длинная юбка: она зделает ваш образ безупречным

Юбка длины макси держится в модных трендах с начала года и не сдает свои позиции. В тренде этого сезона юбки из крепа, атласа и кожи, а осенью в моду входит юбка из трикотажа.

Эта вещь хорошо впишется в любой стиль. Вы можете замечать, как модницы ее стилизуют для будничных и праздничных аутфитов.

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И даже несмотря на то, что инфлюэнсеры особенно в этом году активизировались вокруг длинной юбки, тренд на длину макси наблюдается на подиумах уже несколько сезонов и не планирует сдавать позиции.

Бренд Max Mara в своей коллекции осень-зима 2023/2024 представили длинную бежевую юбку с глубоким разрезом, а Christian Dior предложили плиссированные варианты А-силуэта.

Для будущего сезона весна-лето 2024 дизайнеры также подготовили образы с юбками, а это значит, что они еще останутся с нами в следующем году, так что можете смело делать инвестицию в юбку длины макси.

Бренды снова сделали ставку на минималистических силуэтах и базовых оттенках. Главной составляющей образов остается длинная прямая юбка, несколько официальная и лаконичная.

Длинные юбки в своих гардеробах имеют Джиджи Гадид, Кендалл Дженнер, Роузи Гантингтон-Уайтли, Эльза Госк и многие другие знаменитости. Они сочетали юбки с шерстяными свитерами, рубашками или жакетами. Попытайтесь вдохновиться интересными образами, зайдя на инстаграмм-страницы этих знаменитостей.

Испанка Бланка Миро попыталась стилизовать романтическую рубашку с рюшами с длинной юбкой и черными сапогами.

Поклонница "тихой роскоши" Клер Роуз создала черный минималистичный образ на основе водолазки и костюмной юбки, соединившейся с поясом.