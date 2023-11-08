Ця річ гарнонійно впишеться в будь-який стиль. Ви можете помічати, як модниці її стилізують для буденних аутфітів та святкових.

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Та навіть попри те, що інфлюенсери особливо цього року активізувалися навколо довгої спідниці, тренд на довжину максі спостерігається на подіумах вже кілька сезонів поспіль та не планує здавати позиції.

Бренд Max Mara в своїй колекції осінь-зима 2023/2024 представили довгу бежеву спідницю з глибоким розрізом , а Christian Dior запропонували плісировані варіанти А-силуету.

Для майбутнього сезону весна-літо 2024 дизайнери також підготували образи зі спідницями, а це означає, що вони ще залишаться з нами наступного року, тож можете сміливо робити інвестицію в спідницю довжини максі.

Бренди знову зробили ставку на мінімалістичних силуетах та базових відтінках. Головною складовою образів залишається довга пряма спідниця, дещо офіційна та лаконічна.

Довгі спідниці у своїх гардеробах мають Джіджі Гадід, Кендалл Дженнер, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Ельза Госк та багато інших знаменитостей. Вони поєднували спідниці з вовняними светрами, сорочками чи жакетами. Спробуйте надихнутися цікавими образами, зайшовши на інстаграм-сторінки цих знаменитостей.

Іспанка Бланка Міро спробувала стилізувати романтичну сорочку з рюшами з довгою спідницею та чорними чоботами.

Прихильниця "тихої розкоші" Клер Роуз створила чорний мінімалістичний образ на основі водолазки та костюмної спідниці, яку поєднала з поясом.