В новом сезоне актер сыграет таинственного Лорда Маркуса Эндерсона, пишет Fashion 24. По теории фанатов именно персонаж Дэниела в рейтинговом шоу от Netflix играет важную роль в романтической сюжетной линии связанной с матерью семейства Вайолет Бриджертон (Рут Хэммелл).

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Известно, что премьера 3-го сезона "Бриджертонов" запланирована на 16 мая и будет посвящена истории любви Пенелопы Фезерингтон (Никола Кофлан) и Колина Бриджертона (Люк Ньютон), двух персонажей, которых поклонники успели полюбить за предыдущие сезоны.

Образ Дэниела Фрэнсиса

Для мероприятия актер выбрал классический костюм черно-белого цвета с сатиновыми лацканами от Andreas Moskin, который дополнил бархатными туфлями от Manolo Blahnik.



Дэниел Фрэнсис в костюме от Andreas Moskin / Фото Getty Images

А вот неделей ранее Дэниел Фрэнсис выбрал другой образ от бренда для вечеринки британского Vogue, посвященной вручению премии BAFTA. На событии он появился в черной водолазке и черном костюме, который дополнил кроссовками.



Актер "Бриджертонов" в костюме от Andreas Moskin / Фото Getty Images

Что известно о сериале "Бриджертоны"

Сериал захватил киноманов историей семьи Бриджертонов, которая разворачивается в Лондоне. В первом сезоне сюжет разворачивался вокруг старшей дочери семьи Дафни, которая в поисках мужа в начале 1800-х годов.

Во втором сезоне рассказывалось о личной жизни молодого виконта Бриджертона, а вот в мае прошлого года появился спин-офф – отдельная история о королеве Шарлотте.