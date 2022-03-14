Дизайнер Вера Вонг со своей командой одела сине-желтые футболки и поддержала всех украинцев

72-летняя американская модельерша Вера Вонг поддержала Украину. Вместе со своими работниками она надела сине-желтые футболки.

Дизайнер невероятных свадебных платьев Вера Вонг приобщилась ко многим звездам, которые уже поддержали Украину.

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Американка вместе со своей командой надела футболки в цветах национального флага Украины.

Модельер вместе с работниками сложила из рук сердце, выразив таким образом свою любовь украинцам.

В своем сообщении Вера Вонг призвала мировое сообщество поддержать всех людей, пострадавших в результате войны, вызванной Россией.

"От моей "банды" ко всем вам в Украине: мы с вами. Если вы можете, пожалуйста, присоединитесь к нам в поддержке Украинского кризисного фонда", – говорится в сообщении дизайнера.