Дизайнер невероятных свадебных платьев Вера Вонг приобщилась ко многим звездам, которые уже поддержали Украину.

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Американка вместе со своей командой надела футболки в цветах национального флага Украины.

Модельер вместе с работниками сложила из рук сердце, выразив таким образом свою любовь украинцам.

В своем сообщении Вера Вонг призвала мировое сообщество поддержать всех людей, пострадавших в результате войны, вызванной Россией.