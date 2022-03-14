Дизайнерка неймовірних весільних суконь Вєра Вонг долучилася до багатьох зірок, які вже підтримали Україну.

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Американка разом зі своєю командою одягнула футболки в кольорах національного прапора України.

Модельєрка разом з працівниками склала з рук серце, висловивши таким чином свою любов українцям.

У своєму дописі Вєра Вонг закликала світову спільноту підтримати всіх людей, які постраждали внаслідок війни, яку спричинила Росія.

"Від моєї "банди" до всіх вас в Україні: ми з вами. Якщо ви можете, будь ласка, приєднайтеся до нас у підтримці Українського кризового фонду", – йдеться у дописі дизайнерки.