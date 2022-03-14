Леді Гага для церемонії BAFTA, яка пройшла цієї ночі в Лондоні, обрала смарагдову довгу сукню від бренду Ralph Lauren. Виріб оздоблений глибоким розрізом та драпіруванням. Особливого шарму сукні додає довгий об'ємний шлейф.
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Знаменитість доповнила образ ювелірними прикрасами від Tiffany & Co. Вона одягнула кольє та сережки з білими та зеленими діамантами. Масивний браслет співачки був прикрашений дорогоцінними каменями.
Біляве волосся стилістки вклали в елегантні локони, а візажисти зробили ніжний макіяж з акцентом на коричневій помаді на губах. Довершили світський вихід Леді Гаги сумочка з пір’я чорного кольору та високі лаковані чоботи від Pleaser Shoes на гігантській платформі та підборах.
Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images
Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images