Леді Гага для церемонії BAFTA, яка пройшла цієї ночі в Лондоні, обрала смарагдову довгу сукню від бренду Ralph Lauren. Виріб оздоблений глибоким розрізом та драпіруванням. Особливого шарму сукні додає довгий об'ємний шлейф.

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Знаменитість доповнила образ ювелірними прикрасами від Tiffany & Co. Вона одягнула кольє та сережки з білими та зеленими діамантами. Масивний браслет співачки був прикрашений дорогоцінними каменями.

Біляве волосся стилістки вклали в елегантні локони, а візажисти зробили ніжний макіяж з акцентом на коричневій помаді на губах. Довершили світський вихід Леді Гаги сумочка з пір’я чорного кольору та високі лаковані чоботи від Pleaser Shoes на гігантській платформі та підборах.



Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images

Нагадаємо, Леді Гага підтримала Україну, яка сьогодні бореться проти Росії, яка напала на неї. Після церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 Гага зазначила, що вона молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.