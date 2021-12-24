Один из лучших молодых дизайнеров охотно привлекает к себе внимание в последнее время. К примеру, в начале декабря дизайнер открыл в Париже полностью розовый магазин, который вызвал ажиотаж. Люди выстраивались в очередь, чтобы приобрести розовые кардиганы, шапки, сумки, свитера и тому подобное.

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Впоследствии Симон удивил публику анонсом о запуске газированного напитка с розовыми стикерами, а уже сегодня, 24 декабря, французский Elle выпускает в продажу глянец, который полностью посвящен выдающемуся Симону Порту Жакмюсу.

На обложке глянца предстал не только дизайнер, но и его любимая бабушка Лилин. Фотограф снял модельера в огромном белом пакете. Симон примерил черную сатиновую рубашку, а бабушка позировала в нежно-розовом брючном костюме.

Со звездой моей жизни – бабушкой,

– подписал лаконично фото дизайнер.

Дэвид Лурачи, который отвечал за фотографии глянца, снял бабушку Лилин в красном пуховике, белом костюме в водоеме с разбросанными сумками и в солнцезащитных очках с массивными украшениями.

К фотосессии также присоединился домашний любимец дизайнера – собака такса Туту. Собачка позирует на отдельном кадре в большом бумажном пакете.

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Добавим, что бабушка Лилин не впервые снимается с внуком в наряде его бренда JACQUEMUS. В 2020 году она снялась в эффектной фотосессии, примерив брючные костюмы белого и ярко-розового цветов, позировала в зеленом сарафане длины макси и в окружении культовых сумок Chiquito.

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