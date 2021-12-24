Один з найкращих молодих дизайнерів охоче привертає до себе увагу останнім часом. До прикладу, на початку грудня дизайнер відкрив у Парижі повністю рожевий магазин, який спричинив ажіотаж. Люди вишиковувалися в чергу, аби придбати рожеві кардигани, шапки, сумки, светри тощо.

Зверніть увагу Elle Style Awords 2021: Оскар у світі моди нагородив стильних та успішних українців

Згодом Симон здивував публіку анонсом про запуск газованого напою з рожевими стікерами, а вже сьогодні, 24 грудня, французький Elle випускає у продаж глянець, який повністю присвячений видатному Симону Порту Жакмюсу.

На обкладинці глянцю постав не лише дизайнер, але і його улюблена бабуся Лілін. Фотограф зняв модельєра у величезному білому пакеті. Симон приміряв чорну сатинову сорочку, а бабуся позувала в ніжно-рожевому штанному костюмі.

Із зіркою мого життя – бабусею,

– підписав лаконічно фото дизайнер.

Девід Лурачі, який відповідав за світлини глянцю, зняв бабусю Лілін у червоному пуховику, білому костюмі у водоймі з розкиданими сумками та в сонцезахисних окулярах з масивними прикрасами.

До фотосесії також доєднався домашній улюбленець дизайнера – собака такса Туту. Собачка позує на окремому кадрі у великому паперовому пакеті.

Щоб побачити всі фото, гортайте праворуч

Додамо, що бабуся Лілін не вперше знімається з онуком у вбранні його бренду JACQUEMUS. У 2020 році вона знялася в ефектній фотосесії, примірявши штанні костюми білого та яскраво-рожевого кольорів, позувала в зеленому сарафані довжини максі та в оточенні культових сумок Chiquito.

Щоб побачити всі фото, гортайте праворуч