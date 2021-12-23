Хедлайнером вечора став тернопільський гурт TVORCHI. За музичний настрій відповідали також Дарія Суворова та діджей Alex Frey.

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Переможці престижної премії Elle Style Awords

Соціальні проєкти – Guzema Foundation;

Fashion-колаборація – KSENIASCHNAIDER x Have A Rest;

Найкращий YouTube-проєкт року – "Взрослые девочки!" (Маша Єфросиніна та Оля Полякова);

Найкращий музичний проєкт року – TVORCHI;

Україна – світу – режисерка Таню Муіньо;

Fashion+ – School of Art x Craft by Litkovskaya.

Номінанти премії отримали кубки та букети квітів. На fashion-події у бездоганних образах красувалися такі знаменитості, як Jerry Hail, Катя Сільченко, Lida Lee, Джамала, Маша Єфросиніна та інші. За дрес-кодом селебреті прийшли у чорних та білих сукнях.



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму



Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму