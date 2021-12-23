Хедлайнером вечора став тернопільський гурт TVORCHI. За музичний настрій відповідали також Дарія Суворова та діджей Alex Frey.
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Переможці престижної премії Elle Style Awords
- Соціальні проєкти – Guzema Foundation;
- Fashion-колаборація – KSENIASCHNAIDER x Have A Rest;
- Найкращий YouTube-проєкт року – "Взрослые девочки!" (Маша Єфросиніна та Оля Полякова);
- Найкращий музичний проєкт року – TVORCHI;
- Україна – світу – режисерка Таню Муіньо;
- Fashion+ – School of Art x Craft by Litkovskaya.
Номінанти премії отримали кубки та букети квітів. На fashion-події у бездоганних образах красувалися такі знаменитості, як Jerry Hail, Катя Сільченко, Lida Lee, Джамала, Маша Єфросиніна та інші. За дрес-кодом селебреті прийшли у чорних та білих сукнях.
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму
Elle Style Awords 2021 / Фото з інстаграму