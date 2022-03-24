Дизайнер Лилия Литковская показала новую коллекцию наряда, которую сшила за время войны

Украинская дизайнерша Лилия Литковская, недавно переехавшая с командой во Львов, показала в сети свои первые работы. Модельерша примерила на себе наряды, которые она с командой сшила во время войны.

Известная дизайнер Лилия Литковская недавно вернулась из-за границы в Украину и возобновила работу одноименного бренда Litkovskaya.

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Вместе с командой модельер начала активную работу над новыми элементами гардероба, а вместе с тем развивает экономику нашей страны.

Знаменитая дизайнер несколько дней назад показывала в инстаграмме фото из мастерской, демонстрируя процесс изготовления нарядов, а уже сейчас продемонстрировала первые работы, которые она с мастерами отшила во время войны. Лилия продемонстрировала подборку стильных изделий и пообещала часть вырученных средств передать украинским беженцам.

В своем сообщении Лилия Литковская рассказала, что незадолго до войны она договорилась о большом проекте сотрудничества с партнерами из Нью-Йорка, впрочем 24 февраля внесло свои неизменные коррективы в жизнь всех людей.

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Полный текст публикации Лилии Литковской

Сделано во время войны, но с миром внутри

Всего за пару дней до войны мы договорились о большом проекте сотрудничества с нашими партнерами из Нью-Йорка, мы также начали производить нашу эксклюзивную капсулу для Selfridges в Лондоне.

Война поставила под угрозу эти и другие проекты и существование нашего бренда. Нашим первым приоритетом было безопасное движение нашей команды. На прошлой неделе мы снова собрали команду во Львове, нашли временное производство. Следующим шагом является перевозка нашего оборудования из Киева.

Мы работаем над выполнением наших проектов, в частности над капсулой Selfridges. Часть средств от этого сотрудничества пойдет на помощь украинским беженцам.

Мы стремимся продолжать работать, чтобы поддерживать нашу страну и помогать ей любым способом.