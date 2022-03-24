Відома дизайнерка Лілія Літковська нещодавно повернулася з-за кордону в Україну та відновила роботу однойменного бренду Litkovskaya.

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Разом з командою модельєрка почала активну роботу над новими елементами гардероба, а разом із тим розвиває економіку нашої країни.

Знаменита дизайнерка кілька днів тому показувала в інстаграмі фото з майстерні, демонструючи процес виготовлення вбрання, а вже зараз продемонструвала перші роботи, які вона з майстринями відшила в час війни. Лілія продемонструвала на собі добірку стильних виробів та пообіцяла частину виручених коштів передати українським біженцям.

У своєму дописі Лілія Літковська розповіла, що незадовго до війни вона домовилися про великий проєкт співпраці з партнерами з Нью-Йорка, та 24 лютого внесло свої незмінні корективи у життя всіх людей.

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Зроблено під час війни, але з миром всередині

Всього за пару днів до війни ми домовилися про великий проєкт співпраці з нашими партнерами з Нью-Йорка, ми також почали виробляти нашу ексклюзивну капсулу для Selfridges в Лондоні.

Війна поставила під загрозу ці та інші проєкти та саме існування нашого бренду. Нашим першим пріоритетом було безпечне переміщення нашої команди. Минулого тижня ми знову зібрали команду у Львові, знайшли тимчасове виробництво. Наступним кроком є перевезення нашого обладнання з Києва.

Ми наполегливо працюємо над виконанням наших проєктів, зокрема над капсулою Selfridges. Частина коштів від цієї співпраці піде на допомогу українським біженцям.

Ми прагнемо продовжувати працювати, щоб підтримувати нашу країну та допомагати їй у будь-який спосіб.