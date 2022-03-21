Дизайнер Лилия Литковская переехала с командой во Львов, чтобы поддерживать экономику Украины

Украинская дизайнер Лилия Литковская вместе с командой переехала во Львов. Основательница бренда Litkovskaya начинает активно работать и развивать экономику страны.

Знаменитая дизайнерша сообщила читателям, что она во время активных боевых действий в Киеве была вынуждена выехать за границу, впрочем вернулась домой, в Украину и уже возобновила работу собственного бренда.

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Лилия Литковская заявила, что война разбрасывала всех работников по разным городам Украины и даже мира, впрочем, ее команда таки собралась в безопасном месте, чтобы люди со всех уголков смогли получить свои изделия, которые несут украинский характер свободы.

Дизайнер опубликовала несколько фото из мастерской, в которой показала процесс изготовления наряда, а также сделала фотографию с членами команды.

По словам Лилии Литковской, она с командой начинает работать, чтобы популяризировать нашу страну и предоставлять рабочие места беженцам в Украине и Европе. Дизайнер отметила, что они должны содержать свои семьи, а экономика Украины должна функционировать, несмотря на трудные времена.

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Полный текст публикации Лилии Литковской

3 недели войны. Многие жизни, семьи, предприятия были уничтожены. Но ничто не может разрушить наши веры и мечты. Наш дух силен как никогда. Каждый делает все возможное, чтобы обеспечить нашу победу и светлое будущее.

Война разбросала членов команды Литковская по Украине, некоторые уехали в другие страны, как я. Неделю тому назад я вернулся в Украину и снова собрал свою команду во Львове. Мы начинаем работать, чтобы популяризировать нашу невероятную страну и предоставлять рабочие места беженцам в Украине и Европе.

Они должны содержать свои семьи, а экономика Украины должна функционировать, несмотря на тяжелые времена. Всем нашим клиентам – мы будем работать в безопасном месте. Люди во всем мире вскоре получат наши прекрасные изделия, несущие украинский характер свободы.