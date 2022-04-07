Дизайнер из Харькова выпустила патриотическую капсулу сине-желтой одежды "Born in Ukraine"

Харьковская дизайнерша Виктория Адамская создала патриотическую коллекцию наряда "Born in Ukraine".

Во время войны бренд Vika Adamskaya создал патриотическую коллекцию сине-желтого и голубовато-желтого наряда, в цветах украинского флага.

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Символы коллекции – изображение голубя, значок UA, вписанный в сердце, а также принты Volunteer, Peace и надпись "Я еду домой". В капсулу вошли кардиганы, спортивные костюмы, юбки, футболки и носки.

Лицом нашей новой коллекции "Born in Ukraine" стала волонтер Хмельницкой областной администрации Илона Иванчук.

Белый голубь – один из самых известных символов мира, облетевший всю планету. Специально для коллекции птицы создала известная украинская иллюстратор.

В трудные времена, когда Харьков страдал от страшных обстрелов, дизайнер Вика Адамская передала теплые вещи из своего состава на сумму 1,5 млн гривен для пострадавших. Теперь часть средств, вырученных от продажи капсулы, бренд направит в поддержку волонтерской организации Peace for Kharkiv.

Бренд Vika Adamskaya основан в 2011 году в Харькове – героическом городе Украины. Харьков получил звание город-герой Украины за особые награды в ходе вторжения России на территорию нашего государства. Бренд гордится тем, что он родом из независимого украинского Харькова.

"Считаем, что звание героев нужно присудить еще и украинцам, которые в такие сложные времена не сложили руки - они работают для экономики страны, они волонтерят и поддерживают друг друга. Вы – люди-герои", – говорится в инстаграмм-сообщении.