У час війни бренд Vika Adamskaya створив патріотичну колекцію синьо-жовтого та блакитно-жовтого вбрання, в кольорах українського прапора.

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Символи колекції — зображення голуба, значок UA, вписаний у серце, а також принти Volunteer, Peace і напис "Я їду додому". До капсули увійшли кардигани, спортивні костюми, спідниці, футболки та шкарпетки.

Обличчям нашої нової колекції "Born in Ukraine" стала волонтерка Хмельницької обласної адміністрації Ілона Іванчук.

Білий голуб – один із найвідоміших символів миру, що облетів усю планету. Спеціально для колекції птаху створила відома українська ілюстраторка.

У скрутні часи, коли Харків страждав від страшних обстрілів, дизайнерка Віка Адамська передала теплі речі зі свого складу на суму 1,5 млн гривень для постраждалих. Тепер частину коштів, отриманих від продажу капсули, бренд спрямує на підтримку волонтерської організації Peace for Kharkiv.

Бренд Vika Adamskaya заснований у 2011 році в Харкові – героїчному місті України. Харків отримав звання місто-герой України за особливі відзнаки в ході вторгнення Росії на територію нашої держави. Бренд пишається тим, що він родом із незалежного українського Харкова.

"Вважаємо, що звання героїв треба присудити ще й українцям, які у такі складні часи не склали руки – вони працюють задля економіки країни, вони волонтерять та підтримують один одного. Ви – люди-герої", – йдеться в інстаграм-дописі.