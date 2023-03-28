Instagram-тренд: как идеально стилизовать total denim в 2023 году

Казалось бы, что в сочетании денимовой куртки с джинсами нет ничего нового, впрочем, в этом году denim total look нашел новое прочтение, от которого в восторге все мировые it-girls.

Рамки правления денима в 2023 году широко распространились, пишет 24 канал. Теперь в моде не только базовые джинсы, но и сорочки, джинсовые куртки, корсеты, чокеры с цветами, обувь и сумки.

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Большинство брендов одевали своих моделей на показы у деним с ног до головы, а модные инфлюэнсеры быстро подхватили этот тренд с нулевых и стали примерять монохромный денимовый образ.

Выглядит сочетание джинсов с курткой или другими предметами гардероба изысканно. Это хоть и простое сочетание, но очень стильное. Такое невероятно интересное комбо по дениму стоит принять во внимание этой весной.

Присмотревшись к модным тенденциям и образам инфлюнсеров, вы можете составить по своему вкусу с десяток эффектных выходов. Принимите во внимание кроме джинсов – юбку длины макси, которую так активно носят все стритстайл-звезды и соедините с корсетом, рубашкой или джинсовой курткой.

Не забывайте также об аксессуарах. Дизайнеры уже создали интересные джинсовые сумки, по которым легко можно довершать образы. Что касается головных уборов – присмотритесь к денимовой кепке, которая станет отличным дополнением.