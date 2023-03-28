Рамки правління деніму у 2023 року широко розповсюдилися, пише 24 канал. Тепер у моді не лише базові джинси, але й сорочки, джинсові куртки, корсети, чокери з квітами, взуття та сумки.

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Більшість брендів одягали своїх моделей на покази у денім з ніг до голови, а модні інфлюенсери швидко підхопили цей тренд з нульових та почали собі приміряти монохромний денімовий образ.

Виглядає поєднання джинсів з курткою чи іншими предметами гардероба досить вишукано. Це хоч і просте поєднання, але дуже стильне. Таке неймовірно цікаве комбо з деніму варто взяти до уваги цієї весни.

Придивившись до модних тенденцій та образів інфлюнсерів, ви можете скласти на свій смак з десяток ефектних виходів. Візьмість до уваги окрім джинсів – спідницю довжини максі, яку так активно носять всі стрітстайл-зірки та поєднайте з корсетом, сорочкою чи джинсовою курткою.

Не забувайте також про аксесуари. Дизайнери вже створили цікаві джинсові сумки, якими легко можна довершувати образи. Щодо головних уборів – придивіться до денімової кепки, яка стане чудовим доповенням.