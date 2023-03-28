Запропонована нами добірка взуття точно потраплялася вам на очі, оскільки такі кросівки вже носять усі світові знаменитості, яких ми звикли називати іконами стилю, пише 24 канал.
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Ці кросівки – позачасові, легкі та зручні в носінні. Вони з новим розмахом повернулися в тренди та з кожним місяцем здобувають все більшу популярність.
Adidas Samba
Кросівки Adidas Samba визнані найпопулярнішим взуттям 2023 року. Саме вони стали абсолютним хітом, який не сходить з модних радарів ще з осені минулого року. Спочатку їх носили Гейлі Бібер, Кайя Гербер, Белла Хадід та інші, а зараз ними доповнює свої образи кожна інфоюенсерка.
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest
New Balance 550
У 2021 році New Balance 550 були визнані найінстаграмнішими кросівками, адже їх носили буквально всі. Здавалося б, що мода на них пройшла, але фешіоністи доводять протилежне – цього сезону вони будуть такими ж популярними, як і раніше.
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest
Reebook Club С 85
У піраміду трендів залетіло також взуття Reebook Club С 85. Вони ще не настільки популярні, як дві перші моделі кросівок, але мають всі шанси стати головним взуттям модних дівчат.
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest
Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest