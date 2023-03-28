Предлагаемая нами подборка обуви точно попадалась вам на глаза, поскольку такие кроссовки уже носят все мировые знаменитости, которых мы привыкли называть иконами стиля, пишет 24 канал.

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Эти кроссовки – вневременные, легкие и удобные в носке. Они с новым размахом вернулись в тренды и с каждым месяцем приобретают все большую популярность.

Adidas Samba

Кроссовки Adidas Samba признаны самой популярной обувью 2023 года. Именно они стали абсолютным хитом, не сходящим с модных радаров еще с осени прошлого года. Сначала их носили Гейли Бибер, Кайя Гербер, Белла Хадид и другие, а сейчас ими дополняет свои образы каждая инфоюэнсерша.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

New Balance 550

В 2021 году New Balance 550 были признаны самыми инстаграммными кроссовками, ведь их носили практически все. Казалось бы, что мода на них прошла, но фешионисты доказывают обратное – в этом сезоне они будут столь же популярны, как и раньше.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Reebook Club С 85

В пирамиду трендов залетела также обувь Reebook Club С 85. Они еще не столь популярны, как две первые модели кроссовок, но имеют все шансы стать главной обувью модных девушек.



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные кроссовки на весну 2023 / Фото из Pinterest