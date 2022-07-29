Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24 и создал свитшот с символикой Украины

Еще одна знаменитость присоединилась к проекту UNITED24. Это креативный директор всемирно известного бренда Balenciaga Демна Гвасалия.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 продолжает развиваться и привлекать мировых знаменитостей для ее популяризации. Ее послом на днях стал креативный дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия.

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Демная Гвасалия – посол UNITED24

Всемирно известный дизайнер будет поддерживать платформу по направлению "Восстановление Украины". Balenciaga уже создали специальный свитшот с флагом и гербом Украины, 100% прибыли по продаже которых будет перечислено именно для восстановления государства после обстрелов.

Свитшот уже доступен для покупки на сайте united24-demna.balenciaga.com.



Специальный свитшот от Balenciaga / Фото с телеграммы президента

С Демной Гвасалией пообщался президент Украины онлайн.

"Благодарю вашу поддержку, она очень ценна. Крайне важно удерживать внимание мира на Украине, чтобы помочь отстроить нашу страну", – сказал Владимир Зеленский.

Имею честь стать послом UNITED24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, желающим вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении "Восстановление Украины". А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины,

– ответил креативный директор бренда.



Демная Гвасалия и Владимир Зеленский / Фото с телеграммы президента

, Демна Гвасалия уже признавался, что остро ощущает боль украинцев. Грузинский дизайнер в 1993 году, после вооруженного конфликта в Абхазии, был вынужден убегать из родного города Сухуми вместе с семьей.

Напомним, Balenciaga уже не в первый раз поддерживает Украину. На Неделе моды в Париже Демна Гвасалия посвятил показ Украине, продумав все до деталей.

Кто еще стал послом UNITED24