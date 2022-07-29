Фандрейзингова платформа UNITED24 продовжує розвиватися та залучати світових знаменитостей для її популяризації. Її амбасадором днями став креативний дизайнер Balenciaga Демна Гвасалія.
До слова У молочному костюмі від українського бренду: стильна Олена Зеленська прийшла на інтерв'ю
Демна Гвасалія – амбасадор UNITED24
Всесвітньо відомий дизайнер підтримуватиме платформу за напрямком "Відбудова України". Balenciaga вже створили спеціальний світшот з прапором та гербом України, 100% прибутку з продажу яких буде переказано саме для відбудови держави після обстрілів.
Світшот вже доступний до покупки на сайті united24-demna.balenciaga.com.
Спеціальний світшот від Balenciaga / Фото з телеграму президента
З Демною Гвасалією поспілкувався президент України онлайн.
"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну", – сказав Володимир Зеленський.
Маю за честь стати амбасадором UNITED24. Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України,
– відповів креативний директор бренду.
Демна Гвасалія і Володимир Зеленський / Фото з телеграму президента
Нагадаємо, Balenciaga вже не вперше підтримує Україну. На Тижні моди в Парижі Демна Гвасалія присвятив показ Україні, продумавши все до деталей.
Хто ще став амбасадором UNITED24
- Нещодавно до підтримки платформи долучився знаменитий музичний гурт Imagine Dragons. Вони просуватимуть медичну допомогу та збір на швидкі.
- Також амбасадорами UNITED24 є Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.