Фандрейзингова платформа UNITED24 продовжує розвиватися та залучати світових знаменитостей для її популяризації. Її амбасадором днями став креативний дизайнер Balenciaga Демна Гвасалія.

До слова У молочному костюмі від українського бренду: стильна Олена Зеленська прийшла на інтерв'ю

Демна Гвасалія – амбасадор UNITED24

Всесвітньо відомий дизайнер підтримуватиме платформу за напрямком "Відбудова України". Balenciaga вже створили спеціальний світшот з прапором та гербом України, 100% прибутку з продажу яких буде переказано саме для відбудови держави після обстрілів.

Світшот вже доступний до покупки на сайті united24-demna.balenciaga.com.



Спеціальний світшот від Balenciaga / Фото з телеграму президента

З Демною Гвасалією поспілкувався президент України онлайн.

"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну", – сказав Володимир Зеленський.

Маю за честь стати амбасадором UNITED24. Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України,

– відповів креативний директор бренду.



Демна Гвасалія і Володимир Зеленський / Фото з телеграму президента

Зауважимо, Демна Гвасалія вже зізнавався, що гостро відчуває біль українців. Грузинський дизайнер у 1993 році, після збройного конфлікту в Абхазії, був змушений тікати з рідного міста Сухумі разом з сім'єю.

Нагадаємо, Balenciaga вже не вперше підтримує Україну. На Тижні моди в Парижі Демна Гвасалія присвятив показ Україні, продумавши все до деталей.

Хто ще став амбасадором UNITED24